Eesti esireket Anett Kontaveit, kes otsustas hiljuti osaleda Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel, sai turniiri avaringiks hea loosi, kui läheb esmaspäeval vastamisi maailma edetabelis 94. kohal oleva kreeklanna Maria Sakkariga.

Möödunud aastal võitis Kontaveit (WTA 120.) Sakkarit kaks korda - eestlanna jäi peale Gstaadis 7:5, 6:1 ja Indian Wellsis 6:4, 6:3. Miamis sai 6:3, 6:1 võidurõõmu maitsta aga Sakkari.

Võidu korral kohtuks Kontaveit teises ringis 28. asetuse saanud Alize Cornet' või teise prantslanna Myrtille Georges'iga. Kolmandas ringis on tõenäoline vastane poolatar Agnieszka Radwanska.

Maailma esinumber Angelique Kerber kohtub avaringis ukrainlanna Lesia Tsurenkoga (WTA 61.), meeste esinumber Andy Murray läheb vastamisi ukrainlase Ilja Martšenkoga (ATP 93.).

The top half of both the #AusOpen men's and women's singles draws will be played on Monday, with the bottom halves on Tuesday