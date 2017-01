Kui Dakari kõrberallil on pidada jäänud veel lühike, 64kilomeetrine lõpuspurdikatse, mis toob kaks nädalat Lõuna-Ameerikas tiirutanud sportlased ringiga tagasi stardipaika Buenos Aireses, hoiab Toomas Triisa Malle-Moto arvestuses suveräänset esikohta.

Mootorrattur Triisa tõusis Malle-Moto klassis, kus sõitjad peavad ilma abilisteta vastutama ka oma sõiduvahendi hoolduse eest, liidriks juba esmaspäevase katsega, mis viis rallimehed Boliivia pealinnast La Pazist Uyunisse. Seal kättevõidetud tunniajast edu pole eestlane enam käest lasknud. Sootuks vastupidi!

Viimasel 64 kilomeetril võib Triisa endale lubada vaat et tsikkel käekõrval kõndimist - edu lähima konkurendi ees on 2:29.31. 11. katsel vahetus taas tema peamise konkurendi isik - britt Lyndon Poskitt tõusis mööda argentiinlasest Jose Julian Kozacist. Tsiklite üldarvestuses hoiab Triias muljetavaldavat 30. kohta!

Mart Meeru hoiab Malle-Moto meeste arvestuses kuuendat kohta, kaotust rahvuskaaslasele on kogunenud 4:38.14. Kokkuvõttes on ta 55.