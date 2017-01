Kameruni jalgpallikoondise peatreener Hugo Broos sõnas täna alguse saava Aafrika rahvuste karika jalgpalliturniiri eel Reutersile, et tegemist on palju huvitavama võistlusega kui MM.

"Olin mängijana jalgpalli MMil aga see siin on hoopis midagi põnevamat. See on midagi erilist. See on Aafrika," teatas 64aastane Broos.

"Euroopas on palju mänge, kus meeskondade vahe on 6-7 väravat aga Kameruni treenerina olen näinud peamiselt vaid võrdseid kohtumisi. 16 meeskonda on võimelised Aafrika rahvuste karikat võitma ja see muudab asja huvitavaks."