Eesti parim sulgpallur Raul Must on aastaid üritanud kodust EK-etappi võita, kuid seni pole see õnnestunud. Nüüd jõudis ta kolmandat korda finaali ja püüab homme teha ajalugu.

Esimesena asetatud Musta poolfinaalivastaseks tuli hollandlane Erik Meijs, kes oli põhiturniiri alustuseks alistanud näiteks tugeva taanlase Victor Svendseni. Must asus kohe juhtima 9:1 ja võitis esimese geimi 21:11. Teises geimis jäi eestlane surve alla, oli pidevalt tagaajaja osas, kuid suutis seisult 16:20 teha väikese ime, noppis kuus punkti järjest, võitis geimi 22:20 ja koos sellega ka mängu.

Must hindab Tallinna-turniiri keskmist taset läbi aegade tugevaimaks, ta on teel finaali pidanud mängima kahe asiaadi ning kahe eurooplase vastu - vastaste mängustiilid on kogu aeg vaheldunud. "Igal võistlusel tuleb iga vastase stiiliga kohaneda. Kes seda suudab, ongi hea sportlane. Pärast täna hommikul peetud rasket kolmegeimilist, tund aega kesnud veerandfinaali suutsin poolfinaali väga särtsakalt alustada - see näitab, et füüsiline konditsioon on hea, vastupidavus paranenud. Mõni aasta tagasi kippusin võistluse säärases faasis juba väsima," rääkis Must.