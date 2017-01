Peatreeneri sõnul oli Eesti tänane trump kaitsemäng. "Lasime neil vaid 18 väravat visata. Leppisime enne mängu kokku, et kesktsoonist laseme neil kaugelt visata ja loodame oma väravavahile. Püüdsime nende mängu laiali suruda ja see täna töötas."

Kolmapäeval kaotas Eesti kodusaalis sellele samale Türgile kümne väravaga, kuid täna olid jõuvahekorrad vastupidi. "Kosovo peatreener ütles mulle mõne aja eest, et Türgit võime ainult kodus võita. Tema arvates polnud meil võõral väljakul mingit lootust. Tõestasime, et erand kinnitab reeglit."

Tavaliselt arvatakse, et pallimängukoondiste jaoks on Türgi üks keerulisemaid kohti, kuhu mängima sõita. "Kui soojendust alustasime, siis hakkasid kõlama Türgi kohalikud rütmid ja selles mõttes püüti meid ikka töödelda. Saal oli suur, kuid päris täis see polnud. Teisel poolajal läks lärm ikkagi kõvaks ja püüti oma tiimi ergutada," kirjeldas Suvi Ankaras valitsenud olusid.

Suvi sõnul oli kokkuvõttes tegemist väga õpetliku turniiriga ning tal on hea meel, et Eesti käsipall taas positiivses mõttes pildis on. "Mina ise õpin iga mänguga. Vahet pole, kas võidame või kaotame, mina kirjutan ikka oma mõtted paberile ja analüüsin neid põhjalikult. Tavaliselt kirjutan mängu läbi vahetult pärast matši ja siis hiljem uuesti.

Usk ja emotsioon on tohutult olulised. Meie saime täna mängu käima, kuid vastased mitte. Võimalik, et kuskil kuklas tundis nad pidevalt, et küll see võit ka seekord ära tuleb. Me ei lasknud sel juhtuda."

Treeneri sõnul saavad mehed nüüd koduklubidesse tagasi minna hea enesetundega. "Meedia, sõprade ja tuttavate poolt hakati meid juba maha kandma. Nüüd näitasime, et suudame mängida küll. Saame EM-finaalturniirist unistada ja see on Eesti käsipallile hea uudis."