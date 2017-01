Neljapäeval algab Monte Carlos uus autoralli MM-hooaeg. M-Spordi boss Malcolm Wilson rääkis etapi eel ka aastase vaheaja järel tema meeskonnas sõitvast Ott Tänakust.

29aastane saarlane tegi mullu oma MM-karjääri parima hooaja. Viimasel katsel jäi ta ilma Poola ralli võidust, teise koha noppis Tänak ka aasta eelviimasel etapil Suurbritannias.

"Ott on uue hooaja algusest väga põnevil. Ega ma polegi teda varem väga sihikindlamana näinud," ütles Wilson M-Spordi pressiteate vahendusel. "Ott on 2017. aastaks kahtlemata valmis ja usun kindlalt, et näeme tänavu tema esituses fantastilisi esitusi."