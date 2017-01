Detsembris 26-aastaseks saanud Anieri jaoks on Šotimaa väga tuttav koht: varem on ta mänginud Motherwellis, Dundee Unitedis ja Hibernianis. "Mulle siinne elu tohutult meeldib. Olen väga rahul, et kiiresti klubi leidsin. Šotimaa jalgpall ja ka muu elustiil on mulle väga meele järgi."

"Tean, et nad on väga hea meeskond, kelle vastu on kõigil ebameeldiv mängida. Eesmärk on kindlasti esikuuikusse jõuda. Praegu on lihtsalt mängitud alla oma taseme."

Henri Anier (JOHN THYS)

Neljas Šotimaa klubis mänginud Anieri sõnul võib Invernessi kõige rohkem võrrelda Motherwelliga. "Need kaks on rohkem sellised pereklubid. Dundee United ja Hibernian olid natukene suuremad meeskonnad," arutles ründaja. Just Motherwellis tegi ta oma karjääri parima aasta, kui lõi hooajal 2013/2014 kõrgliigas üheksa väravat ja andis kuus resultatiivset söötu.

"Kogu Šotimaa jalgpallikultuur on niivõrd nauditav. Rasket tööd tehakse läbi hea huumori ja klubis on väga hea meeleolu. Šoti mentaliteet on selline omapärane. Siin mängib ka üks semu Motherwelli aegadest: Iain Vigurs. Ka tema aitab kindlasti mul meeskonda sulanduda."

Kui mehe kolm endist klubi asusid Šotimaa lõunaosas, siis Inverness pakub veidi rohkem eksootikat ja paikneb põhjapool merekallastel. "Mulle väga meeldib Šotimaa loodus. Kui end sisse olen sättinud, siis lähen kindlasti mägedesse matkama."