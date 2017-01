Marketingi Instituut ja Turundusraadio kuulajad valisid 2016 Aasta Turundustäheks Kelly Sildaru, keda võib julgelt praeguses ekstreemspordimaailmas nimetada üheks suurimaks ja edukaimaks nimeks.

"Kelly on ehe näide sellest, kuidas oskuslikult persoonibrändi luua ja tänapäevaste vahenditega rahvusvahelist tuntust tekitada," kommenteeris Anu-Mall Naarits. "Spordimaailmas on väga oluline olla tugev nii sportlikes saavutustes kui ka olla avatud jagama end maailmale. Ta on hea eeskuju paljudele noorsportlastele, kes soovivad säravalt orbiidile lennata ning temalt on palju õppida.

It's this time of year again @xgames #nextweek #aspen #slopestyle #bigair @starmaneesti @tuuleenergia A photo posted by Kelly & Henry Sildaru - (@sildaru) on Jan 17, 2017 at 9:40pm PST

Kuna spordimaailmas on rahastatus killustunud, on tuntuse tekitamine oluline, et saada ligi suurematele sponsoritele ja toetajatele. Kui oled meediale huvitav ning paistad positiivselt silma, siis oled ka atraktiivsem sponsorite jaoks," lisas Naarits.