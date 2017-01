Iga halb asi olla millekski hea. Eilne Egiptuse koondise väravavahi Ahmed El Shenawy varajane vigastus Aafrika meistrivõistluste mängus Maliga oli hea näiteks selleks, et see andis võimaluse tema kolleegil Essam El Hadary'l kirjutada enda nimele võimas rekord.

Nimelt sai 25. minutil väravasuule asunud El Hadaryst 44 aasta ja 2 päeva vanusena vanim mängija, kes kunagi Aafrika Rahvuste Karikal platsil käinud.

👏 History! At the age of 44 years + 2 days, 🇪🇬Egypt's Essam El-Hadary becomes the oldest player in CAF Africa Cup of Nations history pic.twitter.com/hfuuD0HTAI