64 minutit kestnud mängu statistika näitab selgelt, et Kontaveit ei kaotanud lahingut mitte Sakkari, vaid iseenda vastu. Kreeklanna tegi mängu peale üksnes kolm äralööki, samas kui Kontaveidi arvele jäi 27 lihtviga (Sakkaril 9). Eesti esireketi eksimuste suur arv on mõistetav, kuna aasta esimene suure slämmi turniir oli talle üldse esimeseks vigastusejärgseks võistluseks ja mänguvormi polnud ollagi.

Küsi millise spordiala esindajalt tahes, Eestis on rahaga alati kehv seis. Seetõttu oli juba finantskaalutlustel Kontaveidile kasulik maakera kuklapoolele mängima minna. Tänavu kasvas Austraalia lahtiste auhinnafond 14 protsendi võrra, mis Kontaveidi puhul tähendab, et kui Muguruzale kaotades teenis ta ca 27 000 eurot, siis tänavu on isegi avaringis pudenejale antav summa suisa 35 000 eurot. Enne kui keegi jõuab ahhetada „Pool miljonit vana krooni kaotuse eest!“, väärib lisamist, et sellest summast tuleb siiski lahutada veel maksud.

2. Edetabelipunktid

Tennise maailma edetabel töötab 12kuulise tsüklina ehk Kontaveit oleks Austraaliasse mitte reisides kaotanud mullu teenitud 10 edetabelipunkti. See on tegelikult väga pisikene summa – järgmisel nädalal võistleb ta Prantsusmaal ITFi 60 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiril, kus teisena asetatud tallinlannal piisab ühest võidust, et saada kirja kaks korda samapalju punkte – aga unustada ei tohi Kontaveidi hetkeseisu.

Eestlanna on maailma edetabelis 121. kohal ja sai Austraalias põhiturniirile ameeriklanna Catherine Bellise (WTA 73) vigastuse tõttu. Järgmine kord ei pruugi nõnda vedada ja sootuks kindlam tunne oleks, kui Kontaveit tõuseks maailma edetabelis 100 parima sekka, mis tagaks suurtele slämmidele otsepääsme. Selles jahis on arvel aga iga edetabelipunkt, sest praegu on ta esisajast ca 150 silma kaugusel ning veebruaris vajavad kaitsmist mullu Monterrey WTA turniiri poolfinaali jõudmisega teenitud 110 punkti.

3. Kogemus

Kontaveit on nüüd kaotusekibedust tundma pidanud viie järjestikkuse suure slämmi turniiri avamatšis. Viimane võit pärineb 2015. aasta US Openilt, kus meie piiga jõudis välja suisa neljandasse ringi. Iga mäng, ka kaotus, kasvatab kogemustepagasit järgnevateks võistlusteks ja lisaks nägi Kontaveit võistlusolukorras ära, kus ta hetkel vormi poolest asetseb.