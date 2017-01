Täna algab publikukatsega aasta esimene MM-ralli, kui mootorid pannakse põrisema Monte Carlo mägedes. Sama uus kui rallihooaeg on ka Õhtulehe uus mootorispordile pühendatud podcast "Nael Kummi", mille avaosas on stuudios külas Markko Märtini järel ja Ott Tänaku ees teise eestlasena WRC sarjas võistelnud Urmo Aava ning 2015. aasta Eesti ja Läti meister Siim Plangi.

Rallimeestega räägime mõistagi ralliteemadel. Kes on pärast suuri WRC sarjas toimunud muudatusi peamine favoriit MM-tiitlile? Milliseid on olnud Ott Tänaku suurimad edusammud? Miks on Monte Carlo ralli nõnda riukalik? Kas Plangilt Subaru ostnud Aava maksis noorele kolleegile ikka ausat hinda?

"Nael Kummi" eetriajaks on nüüd ja edaspidi iga nädala kolmapäev. Lisaks avasaates fookuses olnud autorallile leiavad tulevikus oma eetriaja kõik muudki kodu- ja välismaised mootorispordialad.