"Olen Hennule väga tänulik selle eest, et ta on olemas olnud. Oleme koostööd teinud Audentese algusaegadest saati, kui sinna kooli läksin, ta on mind sportlasteel arendanud. Tunnen, et tahaksin midagi juurde, midagi uut. Uusi lähenemisi, uusi väljavaateid," selgitas kahekordne kreeka-rooma maadluse maailmameister ja Londoni olümpiahõbe Heiki Nabi, miks maadlusliit värbas tema initsiatiivil kauaaegse peatreeneri Henn Põlluste asemele ukrainlase Igor Bugai.

"Siin pole mingit isiklikku probleemi. Tundsin, et vajan uut treenerit, kes näeks mind teise nurga alt ja lisaks kasvõi mõne protsendi, mis varem mõnest võidust puudu jäi," lisas Nabi.

"Loodan, et minu maadlusstiili matil jälgides ja hinnates suudaks Igor juurde leida uusi võtteid ja nõkse, mis mulle edu tooksid. Kas mingid trügimised, vastase tasakaalust väljaviimised, selja taha minekud, kasvõi käpulitõmbamised - tunnetuse pool, et kuidas saaks massi enda kasuks keerata. Või aktiivsuse mõttes, et domineeriksin matši lõpuni - teinekord piisab võiduks sellestki. Samamoodi on oluline osa parteri kaitsel, tahan seda tugevamaks saada. Raskemate meeste vastu peaaegu 15 kilo kergemana pead seal all kaitses väga täpne olema - kui jääd kusagil lohakaks, siis need punktid lähevad."

Kuidas ja millega Bugai Nabile silma jäi ning millised on mehe lähiaastate eesmärgid, vaata juba videost!