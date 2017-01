Avakatsel keelutsoonis viibinud pealtvaataja hukkumisega lõppenud avarii teinud Hayden Paddon võttis Twitteris sõna ja selgitab avarii põhjuseid, ent ei ütle sõnagi auto ette jäänud inimese kohta.

Not the way we wanted to start - caught out by black ice near the end of the stage. The car snapped sideways and then we were a passenger.