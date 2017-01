Õhtuleht alustas uue mootorisporditeemalise raadiosaatega "Nael Kummi", mille avaosas olid eile külas 2015. aasta Eesti ja Läti meister autoralli Siim Plangi ning Urmo Aava, kelle rallisaavutuste hulka kuulub ka näiteks 2004 JWRC kategoorias Monte Carlos saavutatud teine koht. Seega on Aava käest igati sobilik küsida, miks on rallimaailma konsensus, et ühtegi teist sellist võistlust kui Monte Carlo lihtsalt pole.

"Ralli on selline spordiala, kus on vaja akrobatismi. Sa viskad pallid õhku teadmises, et püüad need pärast kinni," alustab Aava selgitust. Rallisõitja peab igal võistlisel olema valmis ootamatult muutuvateks oludeks – küsimus on vaid tegurite arvus. "Kruusarallil tähendab see, et võib-olla tulevad teele augud ja roopad, sajab vihma või läheb mõni kurv libedamaks – me viskame õhku kolm palli. Montes viskame kümme!"

Kuigi Monte Carlo rallit sõidetakse mägedes, pole see MM-kalendri kõrgeim etapp – see au kuulub Mehhiko rallile. Monte teeb eriliseks aga see, et mööda mäenõlvasid käiakse pidevalt üles-alla. "Ühe kiiruskatse jooksul võivad olla nii erinevad olud – sa alustad kuivas ja päikesepaistes, mingil hetkel muutub tee märjaks, sest lumi mägedes sulab, ning siis ootab sind järsku osades kurvides ees jää."

Esiauto annab infot

Piloodid kirjutavad rajalegendi, mille järgi nad kiiruskatseid hiljem võistluskiirusel läbivad, valmis mitu päeva enne ralli algust. Lisaks on kõigil sõitjatel veel esiautod, mis katse enne võistlejate pealeminekut läbi sõidavad ja muutunud oludest teada annavad.

"Aga kuna päike liigub ja ilm muutub, siis mingites kohtades võib jää tekkida ka nii, et kolm tundi varem polnud seal midagi. Sõitja peab olema nagu akrobaat ja valmis kõiki asju 180 kraadi ringi mõtlema," nendib Aava.

Retropilt ehk meenutus Aava Suzuki-aegadest. (Mati Hiis)

"Kui mina kunagi sõitsin, siis isa mul küsis, et kuidas sa kõigest sellest aru saad, et kus see jää on. Toona ei olnud meil esiveolistel masinatel (Aava võistles JWRC klassis Suzuki Swift S1600-l – toim) esiautosid ka ehk sõitsime sisuliselt pimedatena. Aga sul tekib mingi arusaamine – sa hakkad neid varjusid ja mäekülgi lugema, olusid ette ennustama. Aga ralli jooksul ikka juhtub neid momente, kus pääsed napilt või lähed ikka seinale pihta ja siis on juba küsimus selles, kas rattad jäävad alla või ei jää."

Näiteks Tänaku 2015. aasta ralli läkski nõnda ootamatult nihu – ühes vasakkurvis olid eessõitjad rajale toonud kruusa, meie mees läks sinna paremat pidamist oodates, vajus teelt ja lõpetas kraavis. Pealtvaatajatehordi ühtse rügamise tulemusel saadi Tänak küll taas rajale, ent 18 kaotatud minutit tähendasid kõrgest konkurentsist kukkumist.

Kui libe täpselt sellise jäise mäenõlva all on? Rallipiloodid peavad silma järgi hinnates andma õige vastuse, sest eksimise hind on karm. (Helena El Mokni/Hyundai)

Kuristikud on rohkem ilu pärast

Tänakul vedas – tema neelanud kraav oli kõigest mõni meeter sügav. On ju Monte Carlo ralli tuntud pigem telekaadrite poolest, kus piloodid tuhisevad mööda mäeseina raiutud teid, kuristikust ja kindlast surmast lahutamas vaid sentimeetrid.

"See on müüt, et sa teed seal ühe vea ja kohe lendad," muigab Aava, et telerist näeb ju ikka kõige maalilisemaid paiku. Kõiki 382 rallikilomeetrit sellistel teedel maha märkida ei saa. "Tegelikult neid kohti, kus rängalt eksides on paarsada meetrit kukkuda, ikka on, aga need sa võid enda jaoks legendis ära märkida, et seal ei hulluta.

Mingid klassikalised paigad on – kihutad kaljumäe nõlval, tunnelist läbi ja ees ootab väike kivipiire, mille puhul iga mõtlev inimene saab aru, et kui kiirus on vale, lendad sa sealt läbi ja kukud alla. Seda tahetakse videotes näidata: tegu on meeletult ohtliku ralliga. Ta on väga kihvt ja eriline ralli, kuhu ma kindlasti algajatel minna ei soovita – see võib lõppeda väga traagiliselt."

Ott Tänak sai eilsel testikatsel kirja kolmanda koha - tiimikaaslase Sebastien Ogieri ja üllatuslikult nii kõrgele kerkinud Škoda R5 masinal kihutava Andreas Mikkelseni järel. (M-Sport/@World)

Mida siis rallimaailma risti-põiki läbi käinud Aava teistele sõitjatele soovitada oskab? "Kruusarallidest kindlasti Soomet ja klassikalistest asfaldirallidest, mida ta täna muidugi enam ei ole, Katalooniat. Aga kui keegi tahab väga teravaid kogemusi, minge Montesse!"