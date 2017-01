Tennise Austraalia lahtistel meistrivõistlustel kaotas maailma teine Novak Djokovic teises ringis 6:7, 7:5, 6:2, 6:7, 4:6 usbekk Denis Istominile (ATP 117.).

29aastane serblane oli tennise aasta esimese Suure Slämmi turniiri üks favoriite, kuid ei suutnud tänavu soosikustaatust õigustada: vapustavas kohtumises jäi ta Istominile alla pärast vaat et viie tunnist lahingut.

Djokovici kaotus oli mõnes mõttes ka ajalooline. Kunagi varem polnud serblane Suure Slämmi turniiril alla jäänud mängijale, kes pole maailma esisaja seas. Lisaks, viimati langes turniiri nii varajases faasis tiitlikaitsjana konkurentsist 1997. aastal sakslane Boris Becker, kes kaotas avaringis.

