Läinud öösel peetud NBA kohtumises jäi Russell Westbrook lisaks järjekordsele kolmikduublile silma ka piinliku apsuga.

Nimelt sai maailma üks parimaid tagamängijaid hakkama ühe omapäraseima jooksuga, mida korvpallis nähtud on. Tundub, et mees oleks justkui ära unustanud, et tal pall käes on. Vaata marunaljakat juhtumit.

Irvhambad on asjaga ka edasi läinud ning teinud video, kus Westbrook kogemata erinevatesse paikadesse uitama on sattunud.