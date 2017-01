Terve ränga Dakari ralli Eesti meestel Toomas Triisal ja Mart Meerul abis olnud Signe Ilves tunnistab pärast rasket katsumust, et tegemist polnud sugugi lihtsa ettevõtmisega.

"Kodus on väga hea olla," kirjeldas neiu esimesi siiraid emotsioone pärast lennukilt maha astumist. "Tegelikult mul sees veel kõik väriseb. Päris äge."

Ilvese jaoks oli suur üllatus, et lennujaama oli tervitama tulnud nii suur hulk inimesi. "Sellist vastuvõttu ma küll ei oodanud. Mõtlesin, et ema võib-olla tuleb ja Toomase ema-isa, aga et nii palju inimesed meid tervitama tulid, on fenomenaalne."