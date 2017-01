2008. aastal Boston Celticsi ridades korvpalliliiga NBA meistrisõrmuse võitnud Rajon Rondo karjääri on igal pool saatnud skandaalid. Varsti ei pruugi aga ükski NBA meeskond riskida käitumisprobleemidega sööduässa palkamisega.

30aastane Rondo on endiselt muljetavaldav söötja ning jagas mullu liiga parimana Sacramento Kingsi ridades 11,7 tulemuslikku passi. Samas on ta tänapäeva NBA tagameeste seas haruldane nähtus: kolmepunktivisete tähtsuse tõusust hoolimata on Rondo hädine kaugviskaja.

Tõele au andes pole mängujuht kunagi hüppevisetega hiilanud, mistõttu pidi ta alguses leidma oma niši. Terava läbimurdja, hea kaitsja ja fantastilise söötjana kindlustaski Rondo näiliselt karjääri lõpuni koha NBAs.