Tänavusel hooajal ereda leegiga särama löönud serblasest korvpallur Nikola Jokic püstitas läinud öösel oma uue NBA punktirekordi.

Kohtumises San Antonio Spursi vastu viskas 208 sentimeetrine korvialune jõud 35 punkti ning hankis lisaks 12 lauapalli. Denveri võidule aitamiseks sellest siiski ei piisanud, kui tuli tunnistada kodumeeskonna 118:104 paremust. Jokici võimast esitust see aga ei vähenda.

21aastane serblane valiti 2014. aasta draft´is alles teises ringis, kui Denver ta 41. endale napsas. Pärast seda veetis Jokic veel aasta kodumaal Mega Leksi meeskonnas. 2015 suvel siirdus ta aga unistuste liigasse.

Kui avahooaeg oli pigem tagasihoidlik, siis tänavu on noormehe talent korralikult särama löönud. Serblase keskmised näitajad on ligi 25 mänguminuti juures 14,2 punkti ning 8,2 lauapalli. Lisaks on Jokicil ka korralik platsinägemine ja tehnika, kui teda peetakse juba liiga vahest osavaimaks sööduandjaks "pikkade" seas.