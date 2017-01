"Ta tegi Ole Missi vastu väga hea esimese poolaja. Usun, et see oli tema üks paremaid esitusi, mida näinud olen," jagas South Carolina juhendaja Frank Martin eestlase suunal kiitust pärast möödunud näldal peetud mängu.

Kuigi Kotsar on juba esimestest mängudest kuulnud võistkonna põhikoosseisu, siis üleliia lihtsalt esimesed kuud siiski ei möödunud. Keskmängija tunnistab, et alguses tabas teda USA korvpalli kultuurišokk, sest mäng on kordades agressiivsem kui see, millega ta harjunud oli.

Seda, et kõvasti on vaja tööd ja vaeva näha, mõistab talendikas pallur ka ise. "Loomulikult võib tunduda, et mul on raske, kui treener mind kõva häälega sõimab.

Aga tean, et tal on minusse usku ja sellepärast on ka nõudmised kõrged. Üritan endast treeningutel kõik anda ja seda ka väljakul realiseerida."

Martin lisab, et Kotsaril tuleb veidi paremini end mänguliselt kontrollida, aga potentsiaali on meie mehes kõvasti. "Olen talle (Kotsarile) öelnud, et sa oled põhjusega algviisiklase koha välja teeninud.