Laupäeval võõrustas Atlanta Hawks korvpalliliigas NBA Philadelphia 76ersit ja võitis 110:93, aga platsil juhtunust hoopis rohkem pälvis tähelepanu suure publiku ees tehtud abieluettepanek.

Nagu USAs ikka kombeks, hakati publiku seast musikaameraga paarikesi välja peilima. Viimaseks oli jäetud (noormehe palvel) jäetud paarike, kus pärast musitamist läks tormiliseks arenguks. Noormees laskus põlvele, koukis taskust sõrmuse ja palus temakese kätt.

Siis läks aga vägevaks mürgliks ja tulevane pruut pani ühele liiga agarale patsutajale korraliku tou kirja. Vaata videost, mis juhtus!

A fan tried to propose to his girlfriend last night...and then this happened: 😬😬 pic.twitter.com/tCgr0A3ItE