Balti korvpalliliigas lõppes põhiturniir ning sarja kodulehe põhjal saab aimu ka play-off'i tabelist. Selge sõnaga on öeldud, et Rakvere Tarvas kohamänge ei mängi.

"Tavaoludes tähendanuks kaotus (täna Riias sealsele Baronsile - toim) Barsõle teekonna lõppu, kuid et Tarvas jättis oma viimasele mängule (täna Jekabpilsi - toim) minemata, eemaldati meeskond Balti liiga juhatuse otsusega play-off'ist. See tähendab, et Barsõ saab seal viimase koha ning kohtub avaringis Tartu Ülikooliga," seisab Balti liiga kodulehel mängu Barons - Barsõ ülevaate juures.

Ühtlasi tähendab see, et Tartu on saanud esimese asetuse, seega ei osale play-off'is Leedu liiga peksupoiss ja pankroti äärel olev Šiauliai. Tänase järel on ka selge, et eurosarjades jätkavad Panevežyse Lietkabelis, Utena Juventus ja Ventspils. Nõnda saab teise asetuse Prienai Vytautas, kolmanda BC Kalev/Cramo ja neljanda TLÜ/Kalev.

Alates viiendast asetusest tulevad põhiturniiril osalevad meeskonnad, esimesena kahe alagrupi peale parima tulemuse saavutanud Pasvalyse Pieno Žvaigždes. Eesti klubidest parimana sai Rapla Avis põhiturniiril kuuenda tulemuse ja koos sellega kümnenda asetuse.

Play-off'i tabel peaks paaride järjekorras olema järgmine (liiga ametlikku kinnitust veel pole): Tartu - Barsõ (tartlased saavad mõlemad mängud kodus pidada!), Jekabpils - Kedainiai Nevežis, TLÜ/Kalev - Liepaja, Ogre - Pieno Žvaigždes, BC Kalev/Cramo - TTÜ, Jurmala - Riia Barons, Rapla Avis - Valmiera, Prienai - Pärnu Sadam.