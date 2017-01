BC Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak kiitis pärast Ühisliigas saadud 85:79 võitu Permi Parma üle: oli hea häälestus, asjad toimisid, vise läks. Kuid tõsi oli see, et mitte kõigi 40 minuti jooksul.

"Meil oli ainult üks probleem: vastased said nii palju rohkem rünnakuid. Poolajal ütlesin meestele, et kui laseme neil veerandiga viis viset rohkem teha, tähendab see mängu lõpuks 20 rünnakut. Ja niimoodi on raske võita. Kaotasime lauavõitluse 26:45 ja see oli ilmselgelt probleem," tõi Varrak välja murekoha.

Ta tõdes, et Perm pole Himki või Lokomotiv-Kubani masti vastane, tema hoolealused tunnetasid seda ja said kohe enesekindluse kätte. "Aga ärge alahinnake Permi, nad on jaanuaris kaks mängu kaotanud lisaajal. Neil lihtsalt puudub VTB liigas võidukogemus."

Mida rääkis Varrak superpartii teinud Rain Veidemani ning mida täna hommikul jalalõikusel käinud abitreener Martin Müürsepata töötamise kohta, vaata juba videost!