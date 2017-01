Mitmevõistleja Karl Robert Saluri avas eile õhtul võistlushooaja, kui teeb kaasa Fayetteville'is toimuval seitsmevõistlusel. Avapäeva järel on Georgia ülikoolis õppiv eestlane 3241 punktiga kolmandal kohal ning kaotab isikliku rekordi graafikule (5856 punkti) 64 punktiga.

Rio olümpia läbi valu lõpetanud, kuid nüüd taas hooaega särtsakalt alustanud Saluri jooksis 60 meetrit ajaga 6,85, hüppas kaugust 7.29, tõukas kuuli 14.39 ning hüppas kõrgust 1.85.

#Dawgs go 1-2 in heptathlon's 1st event (60m) with Karl Saluri clocking a 6.85 & Devon Williams finishing in 6.96 at #RazorbackInvite.