"Et nad nii kaugele jõuavad, seda pakkuda ei julgenud. Aga teades, et mõlemal on pikk vigastuspaus selja taga ja nad lubasid uuel hooajal naasta ning nende tahtejõud ja isu on suur, siis oli selge, et ega nad kehva vormiga välja ei tule," räägib Uba.

"Viies sett tervikuna. Nadali 3:1 juhtimine, kui Federer viienda murdepalliga tagasi murdis ja viimases geimis oli väga suur roll mängida joonekohtunikul ja kotkasilmal. Draamat ja põnevust täie raha eest," lausub ta.

Nadal ja Federer on tennise sool ja pipar

Viimases setis seisul 5:3 sai Federer servida ka uute pallidega, mis Uba hinnangul talle kahtlemata eelise andis. "See tegi Federeri enesekindlamaks ja ülesande lihtsamaks. Nadali 40:15 juhtimisel servis Roger esimese ässa, seejärel tuli eeskäe äralöök, lõi teise matšpalli toonud ässa. Mida kiirem on pall, seda suurem on servija eelis."

Ehkki Federer ja Nadal mängisid poolfinaalis vastavalt Stanislas Wawrinka ja Grigor Dimitrovi vastu viis setti, kulus Nadalil bulgaarlase alistamiseks pea kaks tundi rohkem. Ega hispaanlane finaalis väsinuna näinud?

Grigor Dimitrov tegi Austraalias poolfinaali jõudmisega Bulgaaria tenniseajalugu: kunagi varem polnud riigi tennisist Suure Slämmi turniiril niivõrd kaugele jõudnud. (WILLIAM WEST)

"Eks seda teab kõige paremini Nadal ise, aga usun, et see väga suurt rolli ei mänginud," alustab Uba. "Pigem arvan, et see ei pruugi alati nii hea olla, kui saad finaali eel kaks päeva puhata [nagu Federer]. Statistikagi näitab, et need, kes on saanud puhata päeva, on Austraalia lahtistel protsentuaalselt rohkem finaale võitnud.

Lisaks tuleb natuke rohkem süvitsi minna Federer - Nadal rivaliteediga. Enne tänast polnud Roger ju Rafat peale Wimbledoni Suure Slämmi turniiri finaalis võitnud, mis oli Federerile ületamist vajav psühholoogiline barjäär."

Mida tähendab võit Federeri pärandile?

Paljud tenniseeksperdid, näiteks seitsmekordsed Suure Slämmi turniiri võitjad John McEnroe ja Mats Wilander, arvasid, et tänane finaal on tenniseajaloo kõige suurem matš. Uba nõustub.

"Vaadates, millised teened on neil kahel mehel tennisajaloos mängu populariseerimisel olnud: nad on võitlejad, võitjad, väljakul ja väljaspool platsi täielikud džentelmenid ja kahtlemata tennise kõige suuremad saadikud üle maailma. Nad on olnud viimased 13 aastat tennise sool ja pipar. Ala jaoks oli fantastiline, et publik veel kord sellise matši sai," usub ta.

Mida tähendab aga turniirivõit Federeri pärandile? "Loomulikult numbrit. Roger sai nüüd 18. Suure Slämmi turniiri tiitli, meeste tennise rekord on ühe võrra edasi nihutatud.

Rafael Nadal (vasakul) ja Roger Federer. (PAUL CROCK)

Kõik ütlesid enne Nadal - Dimitrov poolfinaali, et kui viimane peaks võitma, saab tiitli Federer. Nagu oleks Roger hoidnud pöialt, et Dimitrov Nadali üle mängiks.

Usun aga, et sisimas poleks Federer osanud paremat stsenaariumit oodata: vastu tuli Nadal ja ta sai viiesetilise mängu järel võidu kätte ja ülesandega hakkama, ehkki oli otsustavas setis murdega taga.