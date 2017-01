"Täitsa ulme, aga kuidagi ei saanud suuska libisema," selgitas Ilves telefonitsi Õhtulehele. "Kui suusaaegu vaatad, siis ei ole ju võimalik, et kaotan mehele, kellega Otepääl sõitsin võrdselt (austerlane Martin Fritz - M.T.), järsku 1.30. Arvan, et seisund pole üldse nii hull, aga eks juhtub ikka."

Mida võistluse ajal mõtlesid, kui said aru, et suusk on teistest kehvem?

"Ega väga polegi midagi mõelda, saad aru, et on kehvem suusk. Väga hästi end ei tunne. 5 km võistlusel üritasin esimesed 2,5 km nii palju kui võimalik pundil järel püsida, aga tööd tuli teha teistest kolossaalselt rohkem. Ma pole nii kõva sõitja ka, et kehvema suusaga kuhugi jõuda.

Aga 5 km oli nii lühike, et kannatad veel ära. 10 peal aga... katkestada ka ei taha."

Kui asjast positiivset otsida, siis vähemalt saad topelttööd tehes tulevikus silmas pidades teistest tugevamaks. Või mis?

"Võistlustel on sellest veits vähe kasu. See on vale koht, kus trennimõtteid mõelda. Esimene päev oli väga suur pettumus. Pärast hüppeid oli ideaalne koht, vahed olid väga väiksed. Põhimõtteliselt 7. koht oli 12 sekundit ees. Ise lootsin, et miinimumeesmärk on 25 hulka jääda, aga tõesti oli võimatu kuskile jõuda.

Tellisime nüüd uusi suuski juurde. Talispordialal ikkagi ei loe ainult see, kes sa ise oled, vaid loeb ka see, mis jala all. Muidugi, kui ise nõrk oled, siis pole midagi teha. Aga maailmatasemel on tulemus kinni nii väikestes asjades."

Ilves jääb nüüd koos isa Andruse ja suusatreener Anatoli Šmiguniga Seefeldi laagrisse. 9. veebruaril rännatakse sealt 400 km ida poole Eisenerzi, kus 11. ja 12. veebruaril toimub kontinentaalkarikasarja etapp.

Järgmisel ja ülejärgmisel nädalavahetusel Aasias toimuvatest MK-etappidest otsustas Ilves loobuda, et mitte panna pikkade rännakutega põntsu Lahti MMile.