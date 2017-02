Nico Rosbergi ootamatu erruminek viskas F1 sarja sõitjateturu segadusse ning lõpuks ei saanudki 35aastane Felipe Massa Williamsi roolist erru minna. Ja ega brasiillane mingeid õigeid pensioniplaane pidanudki – tegelikult oleks ta F1 auto vahetanud elektrivormeli vastu. Veebileht Current E väidab, et Massal oli juba leping ühe tiimiga allkirjastatudki, kuid see tuli F1 sarja naasmise tõttu puruks rebida.

Audi, Jaguar, Renault on jala ukse vahele saanud, Ferrari ja Mercedes seavad juba atra – elektrivormelite sari Formula E on autotootjate seas saamas üha populaarsemaks. Kui nüüd vaid linnaisad öko-kihutamisse sama sõbralikult suhtuksid.

Tõenäoliselt liigub Massa FE-sarja pärast eesootavat F1 hooaega. 2019. aastast (või täpsemalt sarja viiendast hooajast, sest esimesed võidukihutamised peetakse juba enne aastavahetust) võib seal kohata veel ühte F1 giganti – Mercedese tiim tuleb välja oma elektrivormeliga. Mullu sügisel kinnitas Ferrari juht Sergio Marchionnegi, et nende firmaski mõeldakse FE sarjaga liitumisele.

Autotootjate üha suurenev huvi elektrivormelite võidukihutamiste vastu on mõistetav. Nagu selgitas Mercedese tähtis vormelinina Toto Wolff: "Elektrifitseerimisel on autonduse tulevikus kandev roll. Võidukihutamised on alati olnud väga oluliseks platvormiks, kus tehnoloogiat arendada ja see teeb Formula E tulevikku silmas pidades väga oluliseks."

Tõlge: praegu ei ole veel elektrivormelite akud piisavalt vastupidavad, et ala üliatraktiivseks teha, aga tehnoloogia areneb nõnda kiiresti, et juba peagi lõikavad autotootjad sealsete arengute läbi oma tänavamasinatesse lisatavate vidinate pealt kasu. On ju F1 sarigi ahvatleva arendusplatvormi pakkumiseks läinud üle hübriidmootoritele, aga erinevalt elektrist saab bensiin varem või hiljem otsa.

Berliini E-Prix plaanitakse linnasüdamest tagasi kolida Tempelhofi lennuväljale, mis vahepeal oli koduks pagulaskeskusele. (Vida Press)

Linnaisad pahased

Samas ei ole FE sarja tulevik ilma oma murepilvedeta. Kui tiime ja nimekaid sõitjaid tuleb üha juurde, siis võistluspaikadega on praegu kitsas käes – Londoni linnasüdamest on vaid tänavaringradadel kihutavad vormelid juba välja visatud ja tänavu seal etappi ei toimu. Võistluse kolimist nõuavad ka Berliini ja Brüsseli võimud – segavat südalinnas raja püsti panemine liialt igapäevast eluolu – ent neil puhkudel on juba välja pakutud alternatiivsed kihutamispaigad.

Peaks aga need plaanid untsu minema, peetaks tänavusel FE hooajal vaid 10 võidusõitu kaheksal rajal ning see oleks probleemselt vähe, kirjutab Motorsport Monday kolumnist Luke Smith. Esimest korda kihutatakse näiteks New Yorkis ja sellise megapolise lisandumine annab märku, et uute võistluspaikade leidmine ei tohiks suur probleem olla. Ent kui iga etapp püsib kalendris vaid mõne aasta, enne kui linnaisad FE-le ust näitavad, jääb sari igaveseks hipstervõistluseks, mitte ei aja alla juuri ja ei kasvata folkloori.