Maailma tugevaimas korvpalliliigas NBA mängiv prantslane Nicolas Batum ei pruugi kodumaad suvisel EMil aidata, vahendab Prantsusmaa ajaleht Le Figaro.

28aastane ääremängija on kodumaaga olnud suurturniiridel edukas: Batumi auhinnakapist leiab nii EM-kulla ja hõbeda, lisaks MM-pronksi. Kulda ja karda on Charlotte Hornetsi pallur teeninud ka erinevatelt noorteturniiridelt.

Tänavu suvel mängitakse aga EM, kus Prantsusmaa taas medalinõudlejate seas on. Ent prantslaste unistustele võib põntsu panna tõik, et Batumil pole enda sõnul aimugi, kas ta EMil mängib või mitte.

"Kolm aastat tagasi ütlesin, et pärast Rio olümpiat on otsus tehtud," lausus ta. "Ütlesin seda ka tunamullu ning mullu. Aga võib-olla võtan suve puhkuse jaoks vabaks, sest ma pole koondisest viimase 13 aasta jooksul puudunud. Olen 28 ja esindanud rahvusesindust 127 korda," on Batum uhke.

Hornetsi ridades on Batum tänavu visanud keskmiselt 14,9 punkti, võtnud 7,4 lauapalli ning jaganud täpselt kuus korvisöötu, tänu millele pole ime, et prantslane on korvpallimaailma üks mitmekülgsemaid mängijaid.