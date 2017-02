Iga valikmängus protokolli kantud mängija eest – kas mees käis platsil või mitte, polnud oluline – tasuti klubile keskmiselt 4307 eurot. Arvesse läksid ainult UEFA liikmesriikide klubid ehk näiteks Aasia või Ameerika klubidesse kuuluvad koondislased oma tööandjale tulu ei teeninud. Kokku maksab UEFA boonust 641-le klubile.

2012. aasta EM-finaalturniiri puhul oli UEFA poolt eraldatud summa kolm korda väiksem – 50 miljonit eurot (toona teenis Flora 31 447, Kalju 13 976 ja Levadia 6988 eurot). 2020. aasta EMi puhul on see 200 miljonit eurot ehk kui Eesti klubid ka 2018 ja 2019 peetavate EM-valikmängude ajal mängijaid koondisesse läkitavad, on 2021 oodata veel suuremat hüvitist.

Olgu öeldud, et MMide eest on Eesti klubidel sarnast boonust teenida väga raske, sest FIFA võtab summade (2014 MMi puhul 70 miljonit dollarit) jaotamisel arvesse ainult finaalturniiri, kus seni ükski Eesti klubisse kuulunud mängija osalenud pole.

Kõikide summade klubidele laekumise eelduseks on, et nad allkirjastavad koostööleppe, kus nõustuvad suhtuma koondiste võistlustesse toetavalt ja järgima mängijate koondiste tarbeks vabastamisel rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) reegleid.

UEFA president Aleksander Ceferin: „Olen väga rahul, et 2016. aasta EMile antud panuse eest pälvivad hüvitist niivõrd paljud erineva profiili ja suurusega klubid. Teenitud tulu jagamisega toetame jalgpalli arendamist kõigis oma liikmesriikides.“

ECA esimees Karl-Heinz Rummenigge: „Klubid investeerivad mängijate arendamisse olulisi summasid ja seetõttu on neile makstav hüvitis tähtis ja aus. ECA on rahul, et UEFAga sõlmitud kokkuleppest on kasu väga paljudele klubidele üle Euroopa.“