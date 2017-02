"Ettevalmistus on küll hea olnud, aga eks see niiöelda käima saamine võtab natuke aega. Eriti siin siledal, sest oma treeningud ja intervall-lõigud olen talve vältel teinud 100% mägedes ja lauskmaal toore jõu kasutamine on lihastele parajalt ekstreemne ja uudne sooritus.

Eile hooaega Pratsusmaal Etoile de Besseges' velotuuril 50. kohaga alustanud Rein Taaramäe tunnistas, et ettevalmistus on sujunud hästi, kuid esimene võistlus polnud sugugi lihtne.

Kui see õnnestub, siis võib siit ka arvestatav tulemus tulla, kuid lihtne see konkurentsis püsimine olema ei saa, sest see on natuke triki velotuur, kus puhub nii tuult ja on ka vihma. Nagu ma juba ütlesin sobib Besseges rohkem sprinteritele ja lisaks pidin ma juba eile oma tiimi ässa Kristoffi aitama ja sõidu alg-ja lõppfaasis punti tirima.

Viimane 500m pikkune finišisirge oli kergelt vastumäge, kus punt oli pikk ja ega palju ei jäändki puudu, et punt kaheks oleks arvestatud. See on hea näide, et siin võib lihtsalt sekundeid kaotada ja kuna viimane temposõit on vaid 12. km pikkune, siis tuuri üldarvestuses on iga sekund arvel!