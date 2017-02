Portaal Motorsport-Total kirjutab, et Saksamaa autotootja Volkswagen võib liituda vormel-1 sarjaga. Võimalikule otsusele silub teed vormelisarja omanikevahetus ning Bernie Ecclestone’i lahkumine.

Septembris teatas USA meediafirma Liberty, et omandasid osaluse vormelisarjas. Jaanuaris taandati seni vormelimaailmas niite tõmmanud Ecclestone ning tema asemel asus sarja juhtima endine 21st Century Foxi tegevjuht Chase Carey.

Ameeriklased püüavad vormel-1 taas tänapäevasemaks muuta ning peamine eesmärk on vaatajate hulga suurendamine. Paistab, et Wolfsburgis on senine asjade käik tekitanud positiivseid meeleolusid.