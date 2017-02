Pühapäeva öösel selgub 51. korda ameerika jalgpalli profiliiga NFL meister, kui omavahel madistavad New England Patriots ja Atlanta Falcons. Väljakul toimuvast tähtsam on mängu ümber käiv melu – nagu 51 valitud fakti näitavad, on Super Bowl Ameerika aasta suurim spordipidu!

4. Omavahel on meeskonnad kohtunud 13 korral – Patriots on peal 7:6.

5. Patriotsi mängujuht Tom Brady läheb jahtima viiendat meistrisõrmust – tema juhtimisel on meeskond teeninud kõik oma neli senist tiitlit.

6. Brady alustas hooaega tiimikaaslasetest hiljem, sest kandis sobimängu tõttu neljamängulist võistluskeeldu – tema käsul lasid Patriotsi töötajad jalgpallidest õhku välja, et püüdjatel oleks mängujuhi sööte kergem püüda.

LEGEND: Tom Brady mängib pühapäeval oma seitsmendal Super Bowlil. Võite on seni tulnud neli. (AFP/Scanpix)

7. Kokku ootab Bradyt ees seitsmes Super Bowl, mis teeb temast NFLi ajaloo teenekaima mängija. Quarterbackil on NFLis käsil 17. hooaeg.

8. Bradyst edukam on olnud aga Patriotsi peatreener Bill Belichick, kes on kokku teeninud kuus meistrisõrmust – neli Patriotsi lootsina ja kaks New York Giantsi kaitsealase abitreenerina.

9. Patriotsi üheksa Super Bowli pääsemist 51 võimalikust on NFLi rekordiks. Võitude arvult jäädakse aga ka pärast pühapäevast mängu kindlasti alla kuuekordsele meistrile Pittsburgh Steelersile.

10. Falconsi senine saldo: 2. Super Bowl, 0 võitu.

11. Sellega on Atlanta meeskond üks 13st, kes pole kunagi NFLi meistriks tulnud.

12. Cincinnati Bengals kuulub samuti nende tiimide sekka. Sel talvel sealt vabaagendiks saanud Margus Hunt elab… Houstonis!

13. Ükski meeskond pole mänginud karikale oma kodustaadionil. Järgmisena on seda seeriat võimalik murda aasta pärast Minnesota Vikingsil.

2019. mängitakse Super Bowl juba Flaconsi koduses Atlantas. (Reuters/Scanpix)

14. Ükski Super Bowl pole läinud lisaajale, ükski meeskond pole jäänud kuivale ning samuti pole finaalmängul nähtud lund.

15. NRG staadionil on varemgi Super Bowli mängitud – 2004 alistas Patriots seal 32:29 Carolina Panthersi.

16. Toonast mängu mäletatakse peamiselt aga vaheajašõu skandaali pärast, kui Justin Timberlake tõmbas (peaaegu) paljaks Janet Jacksoni tissi, mistõttu näiteks MTV naise videod oma kanaleil mängida keelas.

17. Tänavu lahutab fännide meelt Lady Gaga, kelle jaoks on tegu teise järjestikkuse Super Bowliga – mullu laulis ta mängu eel hümni.

18. Ilmselt vanim tänavu väljakule tulev mees on 90 aastat vana – Gagad saadab kontserdil lembelaulik Tony Bennet.

19. "Ma olen (oma esinemist) planeerinud neljandast eluaastast saati, nii et ma tean täpselt, mida tegema pean!“ valetas 30aastane Gaga.

20. Vale on naise väide seetõttu, et toona esinesid Super Bowlil ülikooliorkestrid ja suurt spektaaklit vaheajast ei tehtud. Alles 1993 oli šõu oli ühe esineja, popkuninga Michael Jacksoni päralt.

21. Mulluse poolajašõu peaartist oli Beyonce – temagi on pärit Houstonist.

22. Kui kõva reklaam Super Bowlil esinemine on? 2014. aastal koos Katy Perryga üles astunud Missy Elliotti albumimüük kerkis järgmisel nädalal kümnekordseks!

23. Kontsert on mängijatele aga paras tüütus, sest see venitab vaheaja 30minutiliseks. Ülejäänud hooajal lahutab poolaegu veerandtunnine paus.

24. Mõlemad meeskonnad saavad enda toetajatena välja tuua muusikamaailma superstaare: Patriots näiteks Aerosmithi ninamehe Steven Tyleri ja söör Elton Johni, Falcons Usheri ja Justin Bieberi. Maitse asi…

25. Marveli koomiksikangelased on seoses Super Bowliga rohkem lõhki kui viimases "Kodusõja" filmis: Nick Furyt kehastav Samuel L. Jackson on Falconsi toetaja, Kapten Ameerika Chris Evans aga Patriotsi fänn.

Falcons vs Patriots Tasjuate stiilis! (Reuters/Scanpix)

26. USAs enam kui 110 miljoni inimeseni jõudvast mängust toodetakse ülekannet 70 kaameraga.

27. 30sekundiline reklaam teleülekandes maksab 4,6 miljonit eurot.

28. Aga see pole veel kõik! Et kõik teaksid, et firma end Super Bowli ajal näitab, kulutavad paljud veel lisamiljoni, et reklaamida oma reklaami!

29. Ja enamik rahast läheb otse prügikasti, sest ainult keskmiselt iga viienda reklaamija käibenumbrid suurenevad pärast Super Bowlil eetris olekut.

30. Esimesel Super Bowlil maksis 30sekundiline reklaam 40 000 dollarit, mis inflatsiooni arvestades on tänapäeval 270 000 eurot.

31. Tolle mängu originaalülekannet pole enam alles, sest telekanal salvestas samale kassetile seebiooperi. Alles 2011 avastati ühe fänni käest säilinud täielik mängukoopia.

32. Inimestele üle maailma meeldib Super Bowlist rääkida – mullu tehti Facebookis matši kohta üle 200 miljoni postituse.

33. Kokku reisib Texase osariiki spordipeost osa saama miljon inimest.

34. Päevane eelarve on sellisel jalgpallisõbral 370 eurot ehk kokku kulutatakse ca kolmandik miljardist.

35. Selle raha Houstonisse toomiseks on linnaisad investeerinud omalt poolt 60 miljonit eurot. 60 on ka mängul tööl olevate pommikoerte arv.

Donald Trump on Patriotsi fänn. (Reuters/Scanpix)

36. USA kihlveokontorites saab panustada selle peale, mitu korda mainitakse teleülekandes president Donald Trumpi, palju näidatakse Brady supermodellist abikaasat Gisele Bündchenit ning mis värvi spordijook kallatakse kaela võitjameeskonna peatratreenerile.

37. Super Bowli ja selle sõsarürituste korraldamisel on abiks 10 000 vabatahtlikku.

38. Et fänne on rohkem kui pileteid, kerkib hind mõistagi kõrgeks – odavaim ametlik pilet maksis 1400 eurot, kalleim 14 000. Veel nädal tagasi oli saadaval ka üks mugav loož, milletäis pileteid maksid 332 000 eurot.

39. Super Bowl on pidu ka Ameerika tehnikakauplustele – mullu osteti mängu nautimiseks USAs üle 8 miljoni(!) uue teleri.

40. Seetõttu vaatab ainult iga kümnes ameeriklane mängu pubis – ülejäänud üheksa peavad pidu enda või sõprade kodus.

41. Pühapäeval juuakse USAs ära üle miljardi liitri õlut. See teeb viis liitrit iga(!) täiskasvanud ameeriklase kohta. Statistika taga on aga riigi õlletootjad, nii et ilmselt on see veidi liialdatud.

42. Kanatiibu hävitatakse otseülekande kõrvale 1,3 miljardit. Et igal kanal on kaks tiiba, on matemaatika loomakaitsjate jaoks luupainajalik.

43. Kartulikrõpse kulub riigis 5, nachosid 3,7, popkorni 1,5 ja pähkleid 1,1 miljonit kilo.

Kui Charlize Theron 2012. aastal Super Bowli peole läks, võttis ta kaasa kaks kasti õlut. (Vida Press)

44. Pidu käib ka staadionil – näiteks 2009 söödi mängu käigus staadionil ära 55 200 hot dogi.

45. Eelnevat arvestades pole siis imestada, et esmaspäeval müüakse USAs tavapärasest 20 protsenti rohkem seedimist abistavaid ravimeid.

46. 1,5 miljonit ameeriklast annab aga esmaspäeval ülemusele teada, et nad on ootamatult haigestunud ja ei saa tööle tulla.

47. Võitjameeskond saab NFLi käest kuni 150 kullast teemantidega sõrmust. Tükihind: 33 000 eurot.

48. NFLi võitjakarikas on nime saanud legendaarse treeneri Vince Lombardi järgi. 3,2 kilo kaaluva auhinna valmistab igal aastal Tiffany juveeliäri. Kasutatud hõbeda väärtus on 22 000 eurot.

49. Falconsi blokeerija Jake Matthewsi jaoks on jalgpall veres – mõni tema lähisugulane on NFLis mänginud alates aastast 1978.

50. Super Bowli alustaja otsustaval mündiviskel on "kull" võitnud 24 ja "kiri" 26 korda.