Eesti tennisemeeskond kaotas Davise karikasarjas Lõuna-Aafrika Vabariigi vastu ka kolmanda mängu. Eile said üksikmängudes kaotused kirja Jürgen Zopp ja Vladimir Ivanov, täna kaotasid võitlusliku paarismängu Kenneth Raisma ja Mattias Siimar.

"Pidime sügavalt kaevama, et välja tulla. Eesti poisid mängisid hästi, on näha, et mõistavad paarismängu," ütles maailma edetabelis paarismängus esikümnesse kuuluv Klaasen pärast mängu.