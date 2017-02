Korvpalliliigas NBA peeti möödunud ööl kümme kohtumist. Kui näiteks Miami Heat teenis kümnenda võidu järjest, siis San Antonio Spursi kauaaegne peatreener Gregg Popovich püstitas vägeva rekordi: ta on ühe klubiga võitnud lausa 1128 kohtumist, mis on NBA uus tippmark.

Spurs alistas Kawhi Leonardi 19 ja Manu Ginobili 18 punkti toel 121:97 Denver Nuggetsi ning enne kohtumist Utah Jazzi kunagise juhendaja Jerry Sloaniga ühel pulgal olnud Popovich tõusiski rekordi ainuomanikuks.

"Tippmark on lihtsalt number. Tal pole seda vaja, et enda kohta NBA ajaloos kindlustada," rääkis Ginobili mängujärgselt juhendajast. "Olen päris kindel, et võite tuleb juurde."

Teised tänaöised tulemused:

Atlanta Hawks - Orlando Magic 113:86

Indiana Pacers - Detroit Pistons 105:84

Washington Wizards - New Orleans Pelicans 105:91

Miami Heat - Philadelphia 76ers 125:102

New York Knicks - Cleveland Cavaliers 104:111

Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 99:107

Phoenix Suns - Milwaukee Bucks 112:137

Utah Jazz - Charlotte Hornets 105:98

Sacramento Kings - Golden State Warriors 109:106 (la)