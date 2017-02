Inglismaa jalgpalliklubi Manchester United hoiab praegu kohalikus meistriliigas kuuendat kohta. Kui Jose Mourinho juhendatav tiim hooaja lõpuks esinelikusse ei jõua, läheb see ManUle maksma 100 miljonit eurot. Võrdluseks: riigi haldusreformi eelarve on 65 miljonit.

Nimelt on klubi lepingus Adidasega kirjas, et kui Punased Kuradid - nii tiimi kutsutakse - ei jõua kahel järjestikusel hooajal Meistrite liigasse (mullu mängis sats Euroopa liigas), langeb Adidase sponsorsumma hooaja peale 30% võrra. See läheks ManUle maksma 26 miljonit eurot.

Lisaks jääks klubil saamata 70 miljonit eurot Meistrite liiga teleõigustest ja auhinnarahast. Daily Maili väitel alandaks ManU VIP-hooajapiletite hindu viie protsendi jagu, mistõttu kaotaks klubi neli miljonit eurot.

Ehkki ManU on praegu kuues, pole esinelikusse jõudmine teps mitte võimatu. Teist kohta hoidvat Tottenhami ja Punaseid Kuradeid lahutab kaheksa punkti, sealjuures on Mourinho meeskonnal üks mäng vähem peetud. Arsenal, Liverpool ja Manchester City on ManUst vastavalt viie, nelja ja nelja punkti kaugusel.

Manchesteri punane pool asub Inglismaa kõrgliigas võistlustulle täna, kui kell 18 algavas kohtumises sõidetakse külla tiitlikaitsja Leicester Cityle, kelle hooaeg on tänavu olnud liigas kehv: 20 meeskonna konkurentsis hoitakse alles 16. kohta.