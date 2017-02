Korvpalli VTB Ühisliiga eilne mäng Krasnodari Lokomotiv-Kuban - Nižni Novgorod pöördus korralikuks skandaaliks, sest Krasnodari Basket-halli tabloo ei töötanud ja kohtumise algus venis üle poolteise tunni.

Kogu loole andis täiendavat vürtsi asjaolu, et Nižni meeskond sõitis mängule kahel korral. "See oli tsirkus!" lajatas peatreener Arturs Štalbergs Nižni kodulehe vahendusel. "Ma pole oma mängija- ja treenerikarjääri jooksul näinud veel midagi niisugust. Pidime mängule sõitma kahel korral. Pärast soojenduse tegemist selgus, et ei tööta ei suur ega 24 sekundi tabloo. Meie juurde tuli peakohtunik ja ütles, et Lokomotiv saab tehnilise kaotuse 0:20, hüppepall visati õhku ja lahkuti. Mängijad läksid duši alla ja vahetasid riided, istusime bussi ja hakkasime sõitma, kuid meid peatati ja paluti tagasi pöörduda, et mängu alustada. Seejuures tabloo endiselt ei töötanud."

Lokomotivi peatreener Saša Obradovic ütles, et sarnaseid juhtumeid on tal varemgi olnud, kuid seekord arvas, et nüüd on kõik ja tuleb leppida kaotusega - kui mängu alustati, siis tabloo ju endiselt ei töötanud! "Kõik arvasid, et siin pole enam midagi teha. Ma juba riietusin ümber," vahendas Loko pressiteenistus oma juhendaja lauset.