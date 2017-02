Korvpalli Ühisliigas alistas Eesti esiklubi BC Kalev/Cramo võõrsil 78:72 Astana ning teenis idaliigas hooaja neljanda võidu. Tegemist oli Cramo esimese võiduga Kasahstani pealinnas.

Ehkki Cramol, kelle 18-punktiline eduseis kahanes vahepeal viiele, on tabelis 11 kaotust ja neli võitu, on Alar Varraku juhendatavad suutnud alistada vaid kaks vastast: nii kodus kui võõrsil on parem oldud just Astanast ja tabeli punasest laternast Permi Parmast.

Kohtumise eel Ühisliiga tabelis kaheksandat kohta hoidnud Astana vastu viskas Cramo resultatiivseimana Rain Veideman 24 punkti. Eestlane oli ka kohtumise suurim korvikütt.