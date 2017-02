Eesti naiste saalihokikoondis alistas täna hommikul MM-valikturniiri viimases kohtumises 13:0 (3:0, 3:0, 7:0) Austria ja jõudis finaalturniirile, kus seni mängitud vaid korra – 2009.

Eesti naiskond läks Itaalias, Celinos toimunud valikturniiril täna platsile teadmisega, et vaja on võimalikult suureskoorilist võitu, et suurendada oma šansse pääseda MMile kui üks kahest paremast kolmanda koha omanikust nelja valikgrupi peale.

13:0 tähendas, et Eesti lõpetas MMi väravate vahega 21:11 ja pidi siis ootama ülejäänud nelja valikgrupi viimase vooru tulemusi. Esmalt tegid Taani ja Norra mõlemale sobinud 2:2 viigi, mis lükkas Eesti piiri peale – üks mõlemale osapoolele sobiv viik veel emmas-kummas ülejäänud valikgrupis ja MMil olnuks kriips peal.

Õnneks seda ei juhtunud – Poolt alistas 7:2 Venemaa ja Läti 10:1 Ungari, mis tähendas, et kolmanda koha omanike tabel nägi välja selline: Taani 5 punkti (väravate vahe 28:26), Eesti 4 (21:11), Venemaa 4 (28:30), Ungari 4 (25:32).

MM-finaalturniir toimub detsembris Slovakkia pealinnas Bratislavas. Eesti naiskond on varem MMil mänginud vaid korra – 2009. aastal saavutati 15. koht. Aga toona polnud veel kasutusel finaalturniiri süsteem, vaid 20 osalejat olid jaotatud A- ja B-divisjoni.