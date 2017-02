Vormel-1 valitsev tšempion Nico Rosberg lõpetas eelmise hooaja järel karjääri ja kehastus vormelifänniks.

Mercedes palkas seejärel tema asemele soomlase Valtteri Bottase, kellest sai Lewis Hamiltoni meeskonnakaaslane. Ajaleht Marca uuris Rosbergilt, keda ta ise tahtnuks enda mantlipärijana näha.

"Kuna olen nüüd lihtsalt vormelifänn ja seisan teisel pool tara, siis on mul sellele küsimusele väga lihtne vastata," teatas ta. "Kõik ütlevad, et see võinuks olla Fernando Alonso ja sama meelt olen ka mina. Nad oleks Hamiltoniga tõelise tulevärgi korraldanud."

Ta jätkas: "Fännina oleks see tõesti parim variant, kuid meeskonna jaoks ei mängiks selline kooslus kuidagi välja. Nad leidsin lõpuks hea lahenduse. Bottas on kiire, kuid Hamiltonist on väga raske jagu saada. Samas mina tõestasin, et see on võimalik."