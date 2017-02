Maailma tugevamate meeste hulka kuuluv tõstja Mart Seim treenib Tenerife päikese all ja loodab kodumaale naasta laetud akude ja tervete liigestega.

Õnnestunud laager peaks laduma põhja aprilli alguses toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks, kus Seimil on kõrged sihid. "Loomulikult tahan ma EMilt medalit, pole kahtlustki," ütleb ta kindlal toonil.

Seim selgitab, et tegelikult on aasta peamine eesmärk ikkagi novembri lõpus ja detsembri alguses Ameerika Ühendriikides toimuvad maailmameistrivõistlused. "Pärast Euroopakaid saan korraks puhata, kuid põhiline ettevalmistus käib tegelikult ju MMi nimel. Seega pole aega, et vahepeal vabalt võtta. Seal tahaks juba ilusat tulemust näidata. Aasta kõige suurem tipp on just sinna rihitud," ütleb 26-aastane üliraskekaallane, kellel on 2015. aasta MMilt ette näidata hõbedast ja 2016. aasta EMilt pronksist medal.

Kodumaal olles rügab Mart Seim peamiselt Sparta spordisaalis. (Alar Truu)

Tõstmine on spetsiifiline ala, kus liiga tihti võistelda ei saa. Sisuliselt teebki Seim tänavu kaks tõsist etteastet, millele lisanduvad märtsis toimuvad Eesti meistrivõistlused, kuid seal maksimaalseid kilogramme kangile ei panda.