Eesti parim rallisõitja Ott Tänak alustab neljapäeval MM-hooaja teist etappi Rootsis, mille katseid on saarlase sõnul lõbus läbida.

Hooaja avaetapi Monte Carlos lõpetas Tänak koos uue kaardilugeja Martin Järveojaga kolmandana, ehkki äsja teist korda isaks saanud mehe Ford Fiestat tabasid tehnilised probleemid.

"Rootsi ralli kõrgel kiirusel läbitavad kiiruskatsed annavad rohkelt adrenaliini," sõnas Tänak. "Katseid on nii lõbus läbida, sest nad on kiired ja sujuvad. Peame olema keskendunud ning leidma hea rütmi."

Tänak lisas, et loodetavasti suudab ta kõrgete kohtade nimel kaasa rääkida. "Loodetavasti on ilmaolud meie poolel. Ma ei suuda oodata taas rooli taha jõudmist ja usun, et meil on potentsiaali taas üks hea tulemus teha."