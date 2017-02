Möödunud aastal Amsterdamis toimunud kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused näitasid, et tiitlivõistluste tõsiseltvõetavus on löögi all. Levib trend, kus Euroopa riigid sisuliselt ostavad endale Aafrika sportlasi. Eriliselt kerkis esile Türgi, mille lipu all osales üheksa sportlast, kes said kodakondsuse alles sama aasta kevadel.

Nüüd teatas Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu president Sebastian Coe, et probleemiga hakatakse tegelema. Kokku pannakse töörühm, mis peaks uute reeglitega lagedale tulema aasta lõpuks. Eesmärk on vohavale inimkaubandusele piir panna.

"On saanud täiesti selgeks, et regulaarse kodakondsuse vahetamise taustal – eriti Aafrikas – on praegused reeglid proportsioonidest väljas," ütles Coe. "Kergejõustik peab olema üles ehitatud rahvuskoondistele. Reeglid ei kaitse sportlasi, vaid soosivad nende ärakasutamist. Paljud alaliidud saavad pidevalt teateid sportlaste kohta, kellega soovitakse kaubelda."