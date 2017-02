Eesti tennisenaiskond osaleb homsest alates Tallinnas peetaval Föderatsiooni karikasarja esimese liiga turniiril. Naiskonna liider Anett Kontaveit astub kodupubliku ette heatujulisena, sest ta võitis üle-eelmisel nädalal ITFi võistluse Prantsusmaal.

"Meile pole suuri ootusi pandud, võtame mängu korraga. Vastased on tugevad ja usun, et meil on kõigiga palju pusimist. Läheme võitlema, ei mina ega ka teised tüdrukud (Eestit esindavad veel Valeria Gorlats, Maileen Nuudi ja Maria Lota Kaul - toim) lähe kunagi kaotama," lubas Kontaveit Õhtulehele antud videointervjuus.

Tema enda ettevalmistus on läinud hästi, viimane lihv on antud kodus. "Pärast Prantsusmaa turniiri, mis lisas mulle enesekindlust ja mängupraktikat, usun, et vorm on hea," kinnitas Kontaveit.

