Eesti Föderatsiooni karikasarja tennisenaiskonna treener-kapteni Märten Tamla hinnangul on homme Tallinnas algaval võistlusel kõik alagrupivastased - Serbia, Iisrael ja Bulgaaria - väga rasked, kuid samas ka võidetavad.

Eestit esindavad peale Anett Kontaveiti Valeria Gorlats, Maileen Nuudi ja Maria Lota Kaul. "Olen Kaia Kanepiga aeg-ajalt ühenduses olnud ja mulle sai juba kaks kuud tagasi selgeks, et ta seekord ei mängi. Ta pole siiamaani veel hakanud trenni tegema," avaldas treener-kapten Märten Tamla.

"Meie miinimumeesmärk on jääda esimesse gruppi püsima. Mullu selgus Kanepi eemalejäämine alles viimasel hetkel, mängisime kolmekesi ja siis suutsime seda. Miks ei peaks me seda siis nüüd suutma – seda enam, et oleme saanud põhjalikult valmistuda ja teame, mis meid ootab."

Euro-Aafrika tsooni esimese grupi turniiril osaleb 14 naiskonda – kaks paremat pääseb Maailmaliiga üleminekumängudele, kaks nõrgemat langeb järgmiseks aastaks teise gruppi. Naiskonnad on Tallinnas jagatud nelja alagruppi – grupivõitjad selgitavad laupäeval play-off-matšis ülespoole, alagruppide viimased aga allapoole liikujad.