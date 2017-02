TLÜ/Kalevi peatreener Raido Roos tunnistas pärast 75:92 kaotust Liepajale, et tema hoolealused läksid kahjuks Läti klubi mängustiiliga kaasa.

Ehkki avapoolaeg oli küllaltki võrdne ning TLÜ läks puhkepausile kolmepunktilises kaotusseisus, pani Liepaja teisel 20 minutil sisse järgmise käigu ning raputas TLÜ kandadelt kindlalt maha.

"Juba esimesel poolajal olid ohumärgid. Selge probleem oli, et jäime nende temposse ning edasi-tagasi mängu nad tahtsidki," selgitab Roos. "Tunnistan endale, et see kaotus on puhtalt minu süü."

Roosi sõnul polnud pallurid kohtumiseks valmis. "Ju siis jäi eile ja täna midagi tegemata. Mängijatele ei jõudnud kohale, et on play-off ja vaja 40 minutit sellest matšist hammastega kinni hoida. Mida minut edasi, seda rohkem käest ära läks."

Vaata Õhtulehe videot ning saa teada, millist statistikanäitu peab Roos "täiesti ebareaalseks".