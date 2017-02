Täna täpselt aasta pärast algavad Lõuna-Koreas Pyeonchangis 23. taliolümpiamängud ning Eesti Olümpiakomitee (EOK) spordidirektori Martti Raju sõnul pole Eestil koondisel veel ühtegi kindlat kohta. „Kõikidel aladel on võistlused veel tulemas. Esimesed pääsejad selgitatakse pärast MMi ja viimaseid MK-sarja etappe laskesuusatamises,“ sõnab ta.

EOK loodab Lõuna-Koreasse lähetada 25-30 sportlast. „Nii on see suurusjärk alati olnud. Kvalifikatsiooni reeglid pole oluliselt muutunud.“ Pyeongchangis võib Eesti publik ilmselt parimal juhul näha oma esindajaid kümnel erineval alal. Samuti ei tohiks see arv kuidagi kukkuda alla kuue-seitsme.

„Murdmaa- ja mäesuusatamises saab ühe mehe ja naise koha suhteliselt lihtsalt. Võib ilmselt juba täna öelda, et mäesuusatamisel on üks koht olemas, kuid see pole veel ametlik,“ räägib Raju.

Martti Raju (LAURA OKS)

Lisaks võivad end suhteliselt hästi tunda ka laskesuusatajad, iluuisutajad, kahevõistlejad, suusahüppajad ja vigursuusatajad. Suurimad küsimärgid ripuvad curlingupaari ning kiiruisutajate kohal. Eestlaste esmakordses kvalifitseerumises jääkeeglis näeb Raju head varianti.