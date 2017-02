Aga tagasi Ogieri plaani juurde. "Kõik oli juba korraldatud," alustab Prokop. "Projekt hõlmas ka Red Bulli, Sebastieni koostööpartnerit. Ogier nõustus faktiga, et jätame Monte Carlo ralli vahele. Ta ütles, et see annaks vähemalt 14 lisapäeva perega.

Idee oli imeline: Polo WRC auto Jihlavas (50 000 elanikuga Tšehhi linn - M.T.) ning Sebastien Ogier selle rooli taga. Isegi Volkswageni inimesed olid rõõmsad, et nende nullist ülesehitatud auto ei lõpeta muuseumis. Aga karm reaalsus on see, et meil on üks Fiesta WRC ja hooaja jooksul saame võib-olla ka teise."

Mis läks valesti? "Vahetult enne allkirjade andmist lubati Volkswagenile Katarist raha," lausub Prokop. "See lõi kõik plaanid segi. Ogier oli isegi vastutulelik ning pikendas kaks korda lepingudetailide arutamise kuupäeva."

Volkswagen kinnitas eile, et 2017. aasta Polo ei osale kunagi ühelgi võidusõidul, sest rahvusvaheline autospordiliit FIA ei rahuldanud Saksa autotootja hilinenud homologeerimispalvet.