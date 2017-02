"Hea tunne ikka, tore kui tunnustakse," sõnas Endrekson Pärnumaa Vapimärgi kohta, sel hetkel veel teadmata, et on ka teistkordselt riikliku teenetemärgi teeninud. "Ma sain eile hambaarsti juures teada, kui poisiga läksin."

Emotsioon on sõudja sõnul nüüd veelgi parem, sest presidendil tunnustus pälvida on suur asi. Samuti jõudis info kultuuriministeeriumi preemia kohta Endreksonini läbi Õhtulehe. "Nüüd läheb juba keeruliseks jah," tunnistas spordimees.

"Eile Pärnu Postimees kirjutas, et ma sain Pärnumaa vapimärgi, aga nüüd ma sain aru, millest sina rääkisid. Seda ma ei teadnudki, see oli täiesti uus asi. Nüüd jagasin matsu välja."

Ta lisab, et kuigi igasugused auhinnad on väga toredad ja auväärt, siis piisavalt rõõmu ja jaksu jätkuks eesmärkide saavutamisel nendetagi. "Ma olen niigi motiveeritud, et see mingi tõuke veel juurde annab. Mul on niigi tugev motivatsioon, et tegutseda."