Rio olümpiamängudel kaugushüppes kuuenda koha teeninud Ksenija Balta tegi täna Tartus toimunud rahvusvahelistel 5. Martin Kutmani mälestusvõistlustel hooaja avastardi, osaledes 60 m jooksus. Balta võitis jooksu ajaga 7,34, mis jääb napilt alla Eesti rekordile 7,29.

"Ma olen tulemusega väga rahul. Põhiline eesmärk oli, et keha saaks tunda võistlusstressi. Seeläbi on ka edasised võistlused kergemad ja peaks tulema hea vorm," rääkis rõõmsameelne naine pärast jooksu.

Miks ei osalenud Balta tänasel võistlusel kaugushüppes? "Ma tunnen, et kaugushüpe ei ole praegu päris see. Võtsime eesmärgiks, et talvel väga palju kaugushüppevõistlusi ei tee. Tahaks energiat hoida ja talvel end mitte liiga suruda. Oluline on see energia suveks jätta," arutles ta.