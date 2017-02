Norra Olümpiakomitee teatas eile, et sügisel positiivse dopinguproovi andnud olümpiavõitja Therese Johaugile määratakse 13kuuline võistluskeeld, mis hakkas tagasiulatuvalt kehtima möödunud aasta 18. oktoobril. Eesti suusaliidu president Andreas Laane nimetab karistust naeru- ja häbiväärseks. Täpsustuseks olgu öeldud, et Johaugi kehast leiti anaboolset steroidi klostebool, mis sportlase väitel sattus organismi Trofodermini nimelisest kreemist, mida ta oma päikesepõletatud huultele määris. "Therese Johaugi 13kuuline karistus selge dopingupanemise eest, see on ju naeruväärne! No võistle siis nendega," sõnab Laane ühtäkki Eesti naiste suusatamise teemalise vestluse käigus.

Eks Norra suusatajate kohta ringleb igasugu jutte. Juba aastaid. "Kes ei ole vahele jäänud, see on puhas," ütleb Laane kindlalt. "Pole mõtet kedagi süüdistada, aga kui jääd selgelt vahele ja siis ütled, et ei teadnud, et pead ise veenduma, et see on doping... Me räägime Eestis seda juttu 14aastastele, arvan, et Norras räägitakse juba 6aastastele.

Siis nutad, et ma ei teadnud ja tehakse selline karistus, et saad kohe hooaja alguses peale... häbiväärne. Häbiväärne lugu. Mis eeskuju see annab? Annabki sellise signaali, et täitsa okei on panna [dopingut]. Halvemal juhul jätad ühe aasta vahele, so what (eesti k "mis siis?")?